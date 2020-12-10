شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 1٫86 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫79 ريال كمستوى اول ثم 1٫66 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫91 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.83 وبين مستوى المقاومة هو 1.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط