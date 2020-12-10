شكرا لقرائتكم خبر عن دعاوى قضائية قد تجبر «فيسبوك» على بيع «إنستجرام» و«واتسآب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية بحق فيسبوك الأربعاء، قائلين إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

أصبحت فيسبوك بذلك ثاني شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه تحركا قضائيا ضخما هذا الخريف.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إنها ستعسى لاستصدار حكم «يمكن أن يتضمن: التخارج الإلزامي من أصول، من بينها إنستجرام وواتسآب».

وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة جوام بحكم ينص على عدم قانونية استحواذ فيسبوك على إنستجرام وواتسآب.

كانت وزارة العدل الأمريكية أقامت دعوى قضائية بحق جوجل في أكتوبر تشرين الأول، متهمة الشركة، البالغة قيمتها تريليون دولار والتابعة لمجموعة ألفابت، باستغلالها وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.

تلك الدعاوى هي الأكبر في ميدان مكافحة الاحتكار منذ سنوات عديدة، ويمكن مقارنتها بالقضية التي واجهتها مايكروسوفت في 1998. كانت الحكومة الاتحادية توصلت في النهاية إلى تسوية في تلك القضية، لكن سنوات التقاضي الطويلة والتدقيق الهادف إلى منع الاحتكار منعت الشركة من إجهاض المنافسين ويُنسب إليها الفضل في تسهيل النمو الهائل لشبكة الإنترنت. (رويترز)

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