شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفشل في المحافظة على المستويات القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، في جلسة منتصف الأسبوع الأربعاء، لتنزل عن مستويات قياسية مرتفعة وسط خيبة أمل في أوساط المستثمرين بسبب عدم التقدم في محادثات التحفيز الاقتصادي، إلى جانب تراجع في أسهم فيسبوك.

يعول المستثمرون على حزمة مالية طال انتظارها لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والإغلاقات الرامية إلى احتوائها والتي تمخضت عن تسريح الملايين وأثقلت كاهل نظام الرعاية الصحية.

وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوح إن المشرعين مازالوا يبحثون عن مسار يفضي إلى اتفاق، بينما يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون يتيح تمويلا لأسبوع واحد كحل مؤقت.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 90.88 نقطة بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 30083 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 26.95 نقطة أو 0.73 بالمئة ليسجل 3675.3 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 237.68 نقطة أو 1.89 بالمئة إلى 12345.10 نقطة.

,بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا بعد لحظات من الفتح الأربعاء، وسط طلب على الأسهم الحساسة للتطورات الاقتصادية مثل البنوك والشركات الصناعية أوقدت شرارته الآمال حيال تعاف يغذيه اللقاح ومزيد من التحفيز المالي الأمريكي.

وواصلت أسهم فيسبوك خسائرها أواخر الجلسة بعد أن أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات دعاوى قضائية بحق الشركة اليوم، قائلين إنها انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

أثرت الأنباء على أسماء عملاقة أخرى مثل ألفابت، المجموعة القابضة لشركة جوجل. (رويترز)

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