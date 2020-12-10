شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة «737 ماكس» تحط بعد 70 دقيقة على إقلاعها من جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أول رحلة تجارية لطائرة بوينج 737 ماكس منذ وقف طلعات هذه الطائرة قبل 20 شهرا عقب حادثي تحطم مروعين، في مدينة بورتو أليغري البرازيلية الأربعاء بحسب مراسلي وكالة فرانس الذين كانوا على متنها.

وكانت سلطات الطيران العالمية أمرت بوقف تحليق «737 ماكس» في أعقاب تحطّم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس 2019 في ظروف مشابهة لحادث تحطّم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة «لايون اير» في تشرين الأول /أكتوبر 2018، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.

وحطت الرحلة 4104 لخطوط غول البرازيلية المنخفضة التكلفة بعد نحو 70 دقيقة على إقلاع الطائرة التي أدخلت عليها تعديلات، من ساو باولو.

والطائرة التي تتسع لـ186 راكبا كانت محملة بـ88 بالمئة من قدرتها.

وغول هي أكبر خطوط جوية داخلية في البرازيل. وقالت إنها تتوقع أن يعود اسطولها الذي يضم سبع طائرات 737 ماكس إلى التحليق بنهاية العام

وقدرت بوينج في وقت سابق هذا العام أن أزمة طائرات 737 ماكس كلّفتها حوالى 10 مليارات دولار إلى 11,3 مليار بسبب التكلفة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بانتاج الطائرة نفسها وتعليق تصنيعها لأشهر عدة بالإضافة إلى 8,6 مليار مرتبطة بتعويضات قدّمتها لشركات الطيران.

وتعود هذه الطائرة إلى قطاع ضربته أزمة كوفيد-19 في الصميم مع شركات طيران مستنفذة ماليا وحركة ملاحة شبه مشلولة. وقد خسرت «بوينج» 393 طلبية في الأشهر العشرة الأولى من السنة.

(أ.ف.ب)

