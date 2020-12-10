شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلة انتهت.. 16 ساعة من الفزع تنتهي بإنزال الركاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت السفينة السياحية التابعة لشركة رويال كاريبيان والتي كانت في رحلة بحرية من سنغافورة إنزال نحو 1700 راكب على متنها بعد أن ظلوا في غرفهم لأكثر من 16 ساعة الأربعاء بعد اكتشاف إصابة راكب بكوفيد-19 مما أدى إلى عودة السفينة إلى الميناء.

وكان جميع ركاب السفينة (كوانتوم أوف ذا سيز) قد قدّموا ما يفيد بسلبية نتائج فحص إلزامي للكشف عن كوفيد-19 قبل ما يصل إلى ثلاثة أيام من بدء الرحلة يوم الاثنين.

وقالت السلطات إن الفحوص التي أُجريت لمن تعاملوا مع مريض كوفيد-19 عن قرب، من بين الركاب وعددهم 1680 وأفراد طاقم السفينة وعددهم 1148، على متنها جاءت سلبية حتى الآن. وكان الركاب في غرفهم أثناء تعقب المتعاملين.

أولى الرحلات

وقال الطالب اسحاق لونج (16 عاما)، الذي كان على متن السفينة مع والديه، «أشعر براحة، من الواضح أنه كان انتظارا مملا للغاية».

وكانت رحلة السفينة التابعة لشركة رويال كاريبيان واحدة من أولى الرحلات التي تنظمها الشركة، ومقرها ميامي، منذ علقت عملياتها العالمية في مارس/ آذار بسبب فيروس كورونا. والإبحار قبالة سواحل سنغافورة مسموح لسكان المدينة فقط ولا يتوقف.

والراكب المصاب بكورونا رجل عمره 83 عاما وأبلغ المركز الطبي على السفينة بأنه يعاني من الإسهال وكشف اختبار لاحق عن إصابته. ونُقل للمستشفى الأربعاء بعد عودة السفينة إلى الميناء.

وقالت هيئة السياحة في سنغافورة إنه مع ذلك جاءت نتائج اختبارين آخرين للمريض سلبية لكوفيد-19. وسيُجرى فحص آخر غدا الخميس للتأكد.

واستيقظ الضيوف الآخرون على أخبار الإصابة في الساعات الأولى من الصباح.

وقال الراكب ميلفن شيو (31 عاما)، وهو مدير تطوير أعمال، «كنت مثل من يقول فليحدث ما يحدث بعد أن حصل أكثر شيء مخيف» موضحا أنه سمع عن الضيف المصاب عبر الإذاعة الداخلية للسفينة في وقت مبكر من الصباح.

وسيخضع جميع الركاب لاختبار إجباري لمرض كوفيد-19 قبل مغادرة الميناء.

وقالت هيئة السياحة في سنغافورة إن السفينة، التي عادت إلى الميناء في الصباح، بدأت في إنزال جميع الركاب عند الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي وإن العملية ستكتمل في منتصف الليل تقريبا. كما تم تنظيفها بدقة.

القبطان يعتذر

قال قطبان السفينة للركاب عبر مكبر الصوت بها «أعتذر بشدة على أن الرحلة انتهت قبل يوم من الموعد وبهذه الطريقة».

وأضاف أن طاقم السفينة سيخلد للراحة الليلة ويجري فحوص الكشف عن كورونا في الصباح.

وقالت شركة رويال كاريبيان إنها بصدد إلغاء رحلتها القادمة غدا الخميس.

ورحلات السفن السياحية جزء من خطط سنغافورة لإنعاش قطاع السياحة المتضرر بشدة بمرض كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من 67.7 مليون نسمة على مستوى العالم وتسبب في وفاة مليون و548575.

ورصدت سنغافورة ما يربو قليلا على 58 ألف حالة إصابة بالفيروس و29 وفاة وسجلت عددا قليلا من حالات العدوى المحلية في الأسابيع القليلة الماضية.

وتشمل الاجراءات الاحترازية الخاصة باستئناف الرحلات البحرية في سنغافورة إجراء اختبار قبل المغادرة إضافة إلى حمل الضيوف جهاز تتبع إلكتروني لتحديد المخالطين ووضع الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات. (رويترز)