شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع هامشياً رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن المستثمرين عزفوا عن العملة اليابانية كملاذ آمن في ظل قوة الدولار وترقب مناقشات الحزمة المالية الثانية في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر المعروض النقدي في اليابان ارتفع بنسبة 9.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 8.9%.



وعلاوة على ذلك، قفز مؤشر طلبيات الآلات الأساسية في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 17.1% في نوفمبر/تشرين الثاني بأعلى كثيرا من توقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 2.6%.



كانت بيانات صادرة أمس قد كشفت عن نمو القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 5.3% خلال الربع السنوي الثالث بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:54 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 104.2، وسجل أعلى سعر عند 104.3 في حين سجل أقل سعر عند 104.08.