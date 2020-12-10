ضبط مزور لعلامة تجارية لمنتج سماد زراعي بذمار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ذمار



ضبط بمدينة ذمار تاجر مزور لعلامة تجارية لسماد زراعي خارجي . وأوضح مدير مكتب الزراعة المهندس هلال الجشاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب مع البحث الجنائي تمكنا من ضبط صاحب محل مواد غذائية وبحوزته مكينة خياطة وكمية من الأكياس مطبوعة بعلامة تجارية لسماد خارجي ويقوم بتعبئتها بسماد غير مطابق لمواصفات تلك العلامة. وأشار إلى أن عملية الضبط تمت وفقا للإجراءات القانونية المتعبة وفي إطار جهود الرقابة على جودة مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي. ولفت إلى مخاطر تزوير العلامات التجارية في استغلال المستهلك واستخدام منتجات مهربة وممنوعة، وأضرار ذلك على إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية.

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