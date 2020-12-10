شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى نرفع كفاءة موظفى الحكومة قبل نقلهم للعاصمة الإدارية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع كفاءة موظفى الحكومة يعد من خطة الاصلاح، أحد محاور التطوير المؤسسى الذى تستهدف الدولة من خلاله رفع كفاءة نحو 60 ــ 70 ألف موظف، تزامنا مع خطة الدولة لنقل عدد من الموظفين إلى العاصمة الإدارية.

ويقوم مشروع رواد 2030 بتقديم منح متعدده في كبرى الجامعات العالمية في التخصصات ذات الأولوية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

يتم التقديم إلى هذا البرنامج للموظفين الحكوميين من خلال المكاتب المختصة بوزاراتهم.

فيما يلي الأنشطة الرئسية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة:

- تقديم منح متعدده في كبرى الجامعات العالمية في التخصصات ذات الأولوية.

- وقع مشروع رواد 2030 برتوكول تعاون مع جامعة وأخر مع الجامعة الأمريكية بشأن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة استعدادا للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق إتاحة برامج ماجستير ودورات تدريبية.



أولاً: دبلومة الإدارة العامة – تقدم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريبالتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز في لندن هذا البرنامج

هذا البرنامج عبارة عن برنامج مشترك بين الجامعة الأمريكية في القاهرة، كلية إدارة الأعمال، كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، وكلية إدارة الأعمال بجامعة كينجز في لندن (KCL – King’s College) والمدرسة الدولية للحكومة جزء من كلية العلوم الاجتماعية والسياسة العامة بكينجز، يوفر البرنامج الوعي الشخصي والأثر التنظيمي ومواءمة النظام لتمكين 30 من قادة الحكومة المختارين من تطوير والارتقاء بمؤسساتهم للخدمة العامة من خلال التعرف على أفضل الممارسات في القيادة والإدارة والإصلاح المؤسسي.

سيتم إجراء المرحلتين 1 و3 فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بينما ستكون المرحلة الثانية في جامعة كينجز كوليدج في لندن بالمملكة المتحدة. سيتم تغطية جميع نفقات التعليم والسفر من قبل مشروع رواد 2030 – وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ينقسم البرنامج إلى ثلاث مراحل على مدار ثلاثة أشهر:

المرحلة الأولى: (الشهر الأول)

- سيتم إجراء تدريب لمدة 20 يومًا في الجامعة الأمريكية لتدريب وتثقيف المشاركين حول ما يلي:

- أساسيات السياسات العامة، الإدارة الإستراتيجية في الحكومة، رؤية رأس المال الجديد، الابتكار، التقييم والمتابعة.

المرحلة الثانية: (الشهر الثاني)

- سيتم إجراء تدريب لمدة 20 يومًا في جامعة كينجز لتدريب وتثقيف المشاركين حول ما يلي:

- النظم الحكومية المقارنة، الحكومة في عصر الآلات، إدارة القطاع العام وتضم اقتصاديات الخدمات العامة، القيادة، ريادة الأعمال المجتمعية، وصنع القرار.

- كما تقوم جامعة كينجز أثناء التدريب بإجراء زيارات ميدانية لسلطات الخدمة العامة المحلية لمشاهدة نظم الإدارة الناجحة.

المرحلة الثالثة: (الشهر الثالث)

سيتم إجراء تدريب لمدة 20 يومًا في الجامعة الأمريكية لتدريب وتثقيف المشاركين حول ما يلى:

- الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، التواصل الفعال، القيادة والإصلاح المؤسسى.

- يتم التقديم إلى هذا البرنامج للموظفين الحكوميين من خلال المكاتب المختصة بوزاراتهم.