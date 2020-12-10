القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 9-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى ، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

ارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم استقاء لمؤشرات بشأن الاتجاه الذي من المرجح أن تأخذه السياسة النقدية.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)