شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب عن تراجع أسعاره: تردد المواطنين فى الشراء بسبب كورونا ساهم بالانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، على أسباب انخفاض أسعار الذهب حالياً في الأسواق، قائلا:" أزمة فيروس كورونا سببت ضررت للاقتصاديات العالمية، والسياسة الأمريكية حول المقعد الرئاسى، وكمان انخفاض العائدات، وهناك حزمة تحفيز سيدفع بها البنك الفيدرالى الأمريكى".

وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن التردد في الشراء سبب من الأسباب، كما أن أزمة كورونا والتطعيم تجعل المواطنين يترددون في الشراء، وذلك بسبب ما يثار حول فيروس كورونا وعدم الاستقرار.

وأكمل رئيس شعبة الذهب، أنه من الممكن حدوث انخفاض مرة أخري ولكن لن توصله لما كان عليه، ولأن هناك تردد من المواطنين حول الاستقرار الاقتصادي العالمي.

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 7 جنيها بسوق الصاغة فى مصر، ليسجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 800 جنيها للجرام دون إضافة سعر المصنعية، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر.

هبوط الذهب جاء عقب صعود أسهم أوروبا قبل محادثات حاسمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأغلقت الأسهم الأوروبية دون على مستوياتها للجلسة الأربعاء في ظل انحسار الحماس حيال تحفيز مالي أمريكي محتمل والتفاؤل باللقاح، بينما يرقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات حاسمة للتوصل إلى اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.