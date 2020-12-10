شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: السيارات الكهربائية الجديدة ستظهر للنور قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن السيارات الكهربائية الجديدة ستظهر للنور قريبا والشحنة الواحدة تسيرها 400 كيلو، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن مرحلة الدراسة لتصنيع السيارات الكهربائية مر عليها عام، بشراكة مع الشركة الصينية مع شركة يابانية وأنتجت 7%، أى حوالى 7 ملايين سيارة كهربائية حول العالم.

وتابع أن الشركة الصينية طورت على السيارة الكهربائية، وتعتبر مكوناتها متوسطة، للتحمل التشغيل التجارى وتكسى وخلافة، وسعرها معقول للمواطن المصرى، مضيفا أن استبدال السيارات الغاز أو البنزين لسيارات كهربائية لا يوجد بند لهذا.

وَواح أنه فى عام 2030 سيبقى عدد السيارات التى تنتج من الكهرباء أكثر من السيارات البنزين، ونجمح من إنتاج مكون محلى 58% من السيارة.