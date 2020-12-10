شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انحفاض بحوالي 2% وسط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والترقب في الأسواق لتطورات الحزمة المالية الثانية.



هذا، وتقدم وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بمقترح إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بحزمة مالية قدرها 916 مليار دولار إلى رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".



وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه طلب في دعوى قضائية من المحكمة الدستورية إلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 1.9% أو ما يعادل 36.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1838.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في جلسة الأربعاء عند 1875.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1828.2 دولار.