شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بعد زيادة ضخمة مفاجئة بمخزون الخام الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط نحو 1% الأربعاء، متخلية عن مكاسب قوية بعد بيانات أظهرت قفزة لمخزونات الخام الأمريكية لم تكن متوقعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان وسط زيادة غير مسبوقة للواردات.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 15.2 مليون برميل إلى 503.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 1.4 مليون برميل.

وبحلول الساعة 1609 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 21 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 48.63 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.9 بالمئة ليسجل 45.21 دولار.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، «أحاول احتواء مشاعر الذهول... 15 مليون برميل رقم خارج الحسابات.»

زاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة له على الإطلاق، بينما انحدرت الصادرات.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، «يبدو أن السعوديين يستهدفون وضع المخزونات الأمريكية مجددا، عن طريق إرسال براميل النفط إلى هنا.»

ارتفعت كذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفاعا كبيرا مع قيام مصافي التكرير بتعزيز الإنتاج.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أول أسوسيتس في هيوستن، «الزيادة الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير هي على الأرجح نتاج تراجع الطلب النفطي عقب عطلة عيد الشكر، فضلا عن إجراءات لزوم المنازل الجديدة في أنحاء البلاد.»

كان النفط مرتفعا في وقت سابق من الجلسة، حيث تدعمت آمال المستثمرين في تعافي الطلب على الوقود بفضل أنباء لقاحات كوفيد-19، إلى جانب هبوط الدولار الأمريكي، عملة تداول النفط، إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف. (رويترز)