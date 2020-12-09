تدشين أول مصنع دوائي بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أمس مصنع «رازي المدينة للصناعات الدوائية»، الذي يعد أول مصنع دوائي بالمنطقة، كما شهد توقيع عقد التوسعة الجديدة للمصنع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، واتفاقية بين جمعية «كفو للتوظيف والتأهيل»و6 مصانع يتم بمقتضاها توفير عدد من فرص العمل لسيدات وبنات المنطقة، في إطار اهتمام «مدن» بدعم تمكين المرأة بالقطاع الصناعي.

وعقب التدشين اطلع الأمير فيصل بن سلمان على المشروعات القائمة والمنتجة، ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها الخدمات اللوجستية والمرافق والبنى التحتية الداعمة لجذب وتوطين الاستثمارات، حيث وجه بتذليل كل المعوقات أمام النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة، باعتباره خيارا استراتيجيا نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، أن منتجات المصنع تشمل الأدوية البشرية المختلفة، بالإضافة إلى الكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، فيما بلغت مساحة التوسعة الجديدة 3473 م² من المساحة الإجمالية للمشروع التي تصل 13,824م².