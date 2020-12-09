شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند 653.569 مليار جنيه.





إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مجموعة عامر القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سبيد ميديكال، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الألومنيوم العربية.





البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند 653.569 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 777.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.68%، والعرب على 4.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.2 مليون جنيه، 146.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.1 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 128 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13222 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.





دايس للملابسأعلنت عن تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 208.1 ألف سهم، 38.4 ألف سهم، 87 ألف سهم، 212.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 5024 سهم، 2000 سهم، 3000 سهم، 7111 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 500 ألف سهم.





صفقاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات الكابلات الكهربائية المصرية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، لعدد 90.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 207.5 مليون جنيه للأولى، 39.8 مليون سهم بقيمة 425.3 مليون جنيه للثانية، 12 مليون سهم بقيمة 27.6 مليون جنيه للثالثة، 10.4 مليون سهم بقيمة 44.1 مليون جنيه للرابعة.





أوراسكوم للاستثماروافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على إبرام عقد تأجير تمويلي من خلال شركة بلتون للتأجير التمويلي إحدى شركات شركة بلتون المالية القابضة، وشركة أخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي بنظام البيع وإعادة الإيجار للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النايل سيتي المملوك للشركة والذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من أصولها الثابتة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن شركة بلتون للتأجير التمويلي تقوم بتمويل الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه يتم سدادهم خلال 7 سنوات على 28 قسطاً ربع سنوي، بالإضافة إلى سداد دفعة أخيرة للمتبقي من المبلغ المستحق، ويبدأ السداد بعد السنة الأولى، ويتم إعادة بيع الأصل إلى الشركة بعد سداد أقساط التمويل مقابل جنيه، ووافقت الجمعية العامة العادية لأوراسكوم على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد من عقود المعاوضة عن طريق إبرام عقد التأجير التمويلي.

ووافق المساهمون على الترخيص لرئيس المجلس بإبرام عقد المعاوضة عن طريق إبرام عقد إيجار مكتب كمقر بين أوراسكوم القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، تقوم بموجبة بتأجير وحدتين إلى أوراسكوم المالية مقابل 2000 دولار أمريكي شهرياً لاستخدامهم كمقر للشركة لمدة سنة.

سي آي كابيتال

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء المستثمر إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي، عدد 1.2 مليون سهم بسعر 3.89 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.978% إلى 10.099%، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

بورتو القابضةكما أعلنت مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، عن شراء المستثمر هاشم حسين عطا غنيم 8 ملايين سهم بسعر 0.6349 جنيه بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.51% إل 5.196%، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.