شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع "E- FINANCE" لتحصيل المدفوعات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على توقيع اتفاقية تعاون مشترك، مع شركة تكنولوجيا تشغيـل المنشـآت الماليـة "E- FINANCE" التابعة لوزارة المالية ويمثلها في التوقيع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدعم أنشطة مجلس الدولة من خلال التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والرسوم.

ويهدف البروتوكول في المقام الأول إلى التيسير على جمهور المتعاملين من المتقاضين والمحامين مع مجلس الدولة، حيث سيتم الربط بين المجلس وشبكة التحصيل الإلكتروني لشركة " E- FINANCE " والتي تضم 3400 فرع بنك ومكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية والتي سوف يتمكن المتعاملون مع المجلس من الدفع الإليكتروني خلالها أو من خلال القنوات الأخرى للبنوك مثل الإنترنت أو نقاط البيع (POS) وغيرها.

وصرح المستشار طه محمد عبده كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام مجلس الدولة أن التعاقد يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتفعيل الخريطة الاستثمارية في ظل تنفيذ أحكام مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي تعمل عليه وزارة المالية مع قطاعات الدولة المختلفة ، ويساهم العقد في تيسير الخدمات المطلوبة للمتعاملين مع محاكم وإدارات مجلس الدولة المختلفة من خلال نظم التحول الرقمي وبما يساهم تدريجياً في الحد من تدخل العامل البشري في عمليات التحصيل وإيداع الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات المالية للخزانة العامة في مختلف صورها المتصلة بأعمال محاكم مجلس الدولة.