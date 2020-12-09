شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند 653.569 مليار جنيه.





إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مجموعة عامر القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سبيد ميديكال، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الألومنيوم العربية.





البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند 653.569 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 777.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.68%، والعرب على 4.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.2 مليون جنيه، 146.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.1 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 128 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13222 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 8.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 4.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

- سبيد ميديكال سعر إغلاق 1.432 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.07%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 28.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.06%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.563 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.70%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 26.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 16.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.