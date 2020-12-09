شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تشارك فى فعاليات إعلان توصيات مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن تعزيز الروابط الإستثمارية بين دول المنطقة العربية والإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لشعوب الأمتين العربية والإفريقية ،منوهة إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى إطار دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهو ما يظهر جلياً فى تبنى مصر للعديد من المبادرات التنموية والتى تستهدف تحقيق الرخاء للشعوب العربية والإفريقية على حد سواء.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بفعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى المشترك والتعاون الدولى فى دورته لـ 23 والذى نظمته اتحاد المستثمرات العرب برعاية جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأفارقة من دول نيجيريا والسودان وجيبوتى والكويت والامارات وليبيا واليمن .

وقالت الوزيرة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمرأة باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية ودول القارة الإفريقية ،مشيرة إلى أن تجربة التعاون العربي الأفريقي تعد من أقدم تجارب التعاون الاقليمية اذ تمتد الى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية والبشرية والحضارية التي نسجتها قرون طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والافريقية ، والتى إنعكست فى صورة تعاون عربي افريقي مؤسسي فى مختلف المجالات منذ سبعينيات القرن الماضي .

وأكدت جامع ، ضرورة التوسع في اقامة المشروعات والاستثمارات المشتركة والتى تسهم في تعميق الصلة بين العرب والافارقة إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الانتاج والمشروعات المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الاشقاء على مستوى المنتجات الكاملة والنصف مصنعة بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات المالية القائمة كبنك التنمية الافريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وغيرها من المؤسسات لتكون قادرة على التنمية في القارة الافريقية فضلاً عن العمل على دراسة انشاء منطقة تجارة تفضيلية والسعى لإقامة معارض افريقية عربية لزيادة شبكة التفاعلات الاقتصادية المشتركة ولتحقيق اكبر قدر من التعاون والتكامل.

ووشددت جامع ، على حرص مصر على اتاحة الفرصة أمام المرأة المصرية للمشاركة فى كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية ليس على المستوى المحلى فقط وانما على المستوى الاقليمى أيضا وبصفة خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة فى هذا الاطار الى أن الدورة الماضية من معرض تراثنا والذى عقد خلال شهر أكتوبر الماضى شهدت اختيار دولة السودان كضيف شرف المعرض حيث حظى الجناح السودانى باقبال كبير من زوار المعرض وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع الدول الافريقية والعربية .

وقالت وزيرة التجارة والصناعة ، إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تعد نواة قوية للتعاون بين الأمتين العربية والأفريقية وتمثل بداية هامة لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية ، معربةً عن ثقتها الكاملة في دور سيدات الاعمال في الدول العربية وقارة إفريقيا فى رسم مستقبل الأمة للوصول الى هدف التنمية الاقتصادية المستدامة .

وفى ختام كلمتها وجهت الوزيرة الشكر لاتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى ، على عقد هذا المؤتمر ،مشيرةً إلى أهمية تنظيمه بشكل دوري بهدف التشاورلتحقيق تنمية شاملة بالوطن العربى وقارة إفريقيا وإستغلال كافة الموارد المتاحة فى شتى المجالات لتحفيز النمو الاقتصادى المستدام.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسي ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، أن تحقيق التنمية الذى يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذى نجابهه جميعاً، يستدعى منا تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى ، مشيرة الى أنه من أهداف اتحاد المستثمرات العرب العمل علي تعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الاستثمارية ، ومن هذا المنطلق قمنا بالتوجه بوضع الخطط المستقبلية.