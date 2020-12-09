شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى: الانتهاء من هيكل الاستثمار للمجموعة الأولى من الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى أنه بموجب اتفاقية مع جهاز الخدمات الوطنية فى فبراير 2020 انتهى الصندوق من عمليات التقييم وهيكل الاستثمار بالاتفاق مع الجهاز للمجموعة الاولى من الاصول والشركات وبدأت بشركتين "الوطنية للخدمات البترولية وشركة صافى"، ويعكف الصندوق على استكمال شركات اخرى مستهدفة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال لقاء مع الكتاب، أن الصندوق يعمل حالياً على عدة مشاريع فى مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التى تحظى بالأولوية الآن فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة وآخر مستحدثات مشروعات المخازن الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة فى القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي.

كما يركز الصندوق على توطين الصناعة، مشيرة إلى أن تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية يعد خطوة حقيقية لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة وقیادتها السیاسیة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد فى مصر وخاصة الوحدات المتحركة بما يؤمن متطلبات الدولة من الوحدات المتحركة، وزيادة القدرة على التصدير، وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة فى 24 نوفمبر 2020 فى منطقة شرق بورسعید.

وحول الملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق، قالت الوزيرة، أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 المُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 وصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.