شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا تتمثل فى 7.5 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن العلاقات الاقتصادية مع فرنسا تتمثل فى 7.5 مليار يورو، لافتة إلى أن قطاع النقل يحظى باهتمام بين البلدين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين منخفضة التكلفة لأنها ذات طابع تنموى.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تميزت خلال 2020 في تحقيق عدد من الإنجازات بمختلف القطاعات، حيث كان هناك تركيزا كبيرا وإشادة لما قامت به مصر في هذه السنة الصعبة، مؤكدة أن الإصلاح في مصر عملية مستمرة.

وأكدت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا مهمة عنوانها الدبلوماسية السياسية، مشيرة إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات.