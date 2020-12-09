شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يؤكد اهتمام روسيا الكبير بالوضع فى أسواق النفط العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اهتمام بلاده الكبير بتطور الوضع في أسواق النفط العالمية، مطالبًا نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك بتقديم تقرير عن مباحثات تحالف (أوبك +).

وقال بوتين - خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، "أود أن أطلب من ألكسندر نوفاك أن يقدم تقريرًا إلى جميع الزملاء حول كيفية سير العمل مع شركائنا داخل تحالف (أوبك +) مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المسار هو الأهم بالنسبة لنا". وأضاف: "نحن لسنا غير مبالين بكيفية تطور الوضع مع الأسعار في الأسواق العالمية"، مطالبًا نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك بتقديم تقرير بشكل يسمح للزملاء بأنفسهم فهم ما هي التوقعات في قطاع النفط في المستقبل القريب. من جهته.. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - خلال الاجتماع - : "إن الطلب على النفط في العالم قد تعافى بمقدار 15-17 مليون برميل يوميًا من مستوى الانخفاض الأقصى في أبريل الماضي".

واضاف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن قرارات تحالف (أوبك +) تتوافق تمامًا مع مصالح روسيا، مشيرًا إلى أن إجمالي حصة روسيا من إنتاج النفط بعد قرارات زيادة الإنتاج في 3 ديسمبر الحالي تبلغ 625 ألف برميل يوميًا.



وأضاف نوفاك - خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة اليوم /الأربعاء/ - : "أن قرارات تحالف (أوبك+) في 3 ديسمبر الجاري، لا سيما زيادة إنتاج النفط في يناير القادم بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، تتوافق تمامًا مع المصالح الروسية".



وأوضح أن هذه القرارات تسمح لنا بزيادة الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل أخرى يوميًا في يناير المقبل، وبالتالي فإن الحجم الإجمالي لزيادة الإنتاج في روسيا من النفط سيصل إلى 625 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من بداية العام القادم.