تعرف على سعر الذهب السعودى "عيار 22" اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين اليوم الأربعاء فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7 % إلى 1858.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1864 دولارا.

وقال هارشال باروت من ميتلز فوكاس "التحرك في الاسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي... لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".