شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الكندي عقب قرار متوقع للبنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور قرار البنك المركزي الذي اتسق مع توقعات الأسواق إلى حد كبير.



أبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، وهو قرار اتسق مع توقعات الأسواق بشكل كبير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 4 مليارت دولار على الأقل كل أسبوع.



هذا، وقد تعهد البنك المركزي بالإبقاء على الفائدة قرب الصفر حتى يتم بلوغ معدل التضخم المستهدف كما أكد الالتزام باستمرار برنامج التيسير الكمي لدعم الاقتصاد وتعافيه من آثار جائحة كورونا.



يأتي ذلك مع استمرار الجهود في بعض الدول لاحتواء أزمة "كورونا" لا سيما مع ظهور وبدء توزيع جرعات من لقاحات فعالة للوقاية من الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7809، وسجلت العملة الكندية أعلى سعر في جلسة اليوم عند 0.7833 في حين سجل أقل سعر عند 0.7796.