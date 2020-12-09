شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 15 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 15.2 مليون برميل إلى 503.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 700 ألف برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 4.2 مليون برميل إلى 237.9 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات بحوالي 5.2 برميل إلى 151.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 1.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.