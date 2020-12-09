شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يستأنف الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار حاجز 46.00، ليبدأ الضغط على المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 46.35، بينما يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 43.57.

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