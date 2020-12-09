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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة تطرح المخطط العام لمشاريع الدواجن في محافظة بيشة بمنطقة عسير للاستثمار، ابتداء من 16 ديسمبر 2020 ولمدة شهر.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة «أراضي» في البوابة الالكترونية للوزارة، واتباع خطوات التسجيل في المنصة بإدخال اسم مقدم الطلب، السجل التجاري، نوع ورقم الهوية، المنطقة، المحافظة، رقم الجوال، والبريد الالكتروني.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بمهام ومسؤوليات تأجير الأراضي الزراعية، مثل المشاريع النباتية، مشاريع الدواجن، مصانع الأعلاف، مناحل العسل، المستشفيات والعيادات البيطرية، الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتخصيص الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني وحدود التنمية التي تكون تحت إشراف الوزارة إلى الجهات الحكومية التي تحتاج إليها، وتحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية أو تجارية أو صناعية .