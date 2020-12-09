شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تزيد التحوط النفطي لنحو مثليه في 2020-21 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مقابلة أجرتها بلومبيرج مع وزير المالية المصري محمد معيط بأن مصر زادت تحوطاتها النفطية لما يقرب من مثليها في السنة المالية 2020-21.

قال التقرير إن مصر اشترت مزيداً من العقود المشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، وسط مساعي بعض المستوردين لاستغلال الانخفاض الحاد للأسعار هذا العام.

كانت أسعار الخام انهارت إلى مستويات غير مسبوقة في وقت سابق من العام الحالي، حيث أضعفت إجراءات مكافحة فيروس كورونا الطلب على الوقود والمنتجات البترولية عموماً. وانتعش سعر خام برنت القياسي إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، لكنه يظل منخفضاً نحو 25 بالمئة هذا العام.

وقال معيط في مقابلته مع بلومبيرج «أبرمنا عدداً ضخماً من عقود التحوط،» لكنه لم يذكر حجم البرنامج ولا تفاصيل أخرى. (رويترز)

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