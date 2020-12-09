شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين موانئ أبوظبي واتحاد الصناعة الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ) بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح باب الحوار بين كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب التابعتين لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي، مع الجانب الإسرائيلي في مجالات التجارة والاستثمار والتقنية وتحسين البحوث والتطوير والابتكار.

تم توقيع مذكرة التفاهم في مدينة خليفة الصناعية بحضور فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، من قبل كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي- موانئ أبوظبي؛ والدكتور رون تومر، رئيس اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي. وتعد هذه المذكرة أول اتفاق ثنائي يتم توقيعه بين موانئ أبوظبي ومؤسسة تجارية إسرائيلية منذ توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر سبتمبر الماضي، وتقدم إطار عمل واضحاً وفعالاً في مجال التعاون الصناعي ونقل المعارف وتسهيل التبادل التجاري.

وإلى جانب دوره في فتح قنوات الحوار الدائم لاستطلاع سبل ووسائل تعزيز التجارة والاستثمار والتطوير التكنولوجي، فإن الاتفاق يمهد الطريق لتبادل البعثات التجارية بين الجانبين. هذا وستقوم موانئ أبوظبي في وقت لاحق من الشهر الجاري بتنظيم ندوة افتراضية تستضيف فيها أعضاء اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي لإطلاعهم على الفرص المتاحة في إمارة أبوظبي، وخاصة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة.

ويمثل اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي كامل القطاع الصناعي للبلاد ويغطي القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات التعاونية الزراعية والصناعات الحكومية، ويضم أكثر من 2000 مؤسسة ومنشأة صناعية تشكل مساهمتهم نحو 95% من الإنتاج الصناعي في كامل دولة إسرائيل.

وقال فلاح محمد الأحبابي: «إن توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يأتي نتيجة للرؤية الاستثنائية لقيادتنا الرشيدة. تفتح هذه المعاهدة آفاقاً واسعة أمام التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية. تتمتع موانئ أبوظبي بالقدرات اللازمة لتقديم أفضل الحلول للمصنعين الإسرائيليين وخاصة في مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب التابعتين لمحفظة أعمالنا من المدن الصناعية والمنطقة الحرة. إننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا في إسرائيل وندعوهم إلى الاطلاع على الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها خدماتنا ومنشآتنا المتطورة والتي ستسهم دون شك في تحقيق الفائدة المشتركة للطرفين».

بدوره قال الدكتور رون تومر: «يشكل هذا الاتفاق المبدئي والأول من نوعه، قاعدة راسخة لبناء علاقات تجارية وثيقة بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وثمرة لمعاهدة السلام التاريخية بين البلدين. ونحن عازمون على مواصلة هذا المسار المهم وتعزيز التعاون بين قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في إسرائيل وقطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح الباب أمام مجالات تجارية جديدة تسهم في تحقيق الانفتاح الاقتصادي وتوفر فرص عمل وتعمق الأواصر الاجتماعية بين شعبي البلدين والمنطقة».

من جهته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تقدم كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب، فرصاً مميزة إلى شركات القطاع الصناعي في إسرائيل لتوسيع أعمالها، مع القدرة على دعم المصنعين الإسرائيليين عبر توفير بوابة إلى أكثر من 100 سوق إقليمية وعالمية بفضل اتفاقات التجارة الحرة والثنائية التي أبرمتها موانئ أبوظبي، ونحن ملتزمون بتقديم الأدوات اللازمة إلى الشركات وتمكينها من الوصول إلى الأسواق على نحو أسرع وبكفاءة أكبر وتكلفة أقل».