شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي دبي» توفر خدمات خاصّة لكبار الملاك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، برنامج بطاقات «برستيج» الإلكترونية لكبار الملاك، وتتضمن توفير حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات، وتوفر الدائرة بموجب هذا البرنامج أربع فئات من هذه البطاقات، وهي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، كما أصدرت بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة بطاقة الكراون. وتهدف الدائرة من إطلاق البرنامج إلى توفير خدماتها لكبار الملاك والشخصيات بسهولة ويسر، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل وجهات لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يأتي إطلاق برنامج بطاقات «برستيج» الموجه لكبار الملاك، وبرنامج بطاقة كراون الموجه لكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة، من منطلق إدراكنا لأهمية الوقت في حياتهم، وحرصنا على توفير الجهد وإسعادهم، من خلال باقة الخدمات والتسهيلات التي نقدمها لهم. وبذلك، بات متاحاً أمام المالك الحصول على الفئة التي تناسب حقيبته العقارية، والخدمات التي يحتاج إليها لإنجاز أعماله على النحو الأمثل. ومن المؤكد أن هذا البرنامج سيحظى باستقبال رائع من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على الخدمات بأدنى جهد ممكن، خاصة أنه يمكن الترتيب للخدمات مسبقاً وبطريقة احترافية من قبل مدير الحساب الخاص.

أما بطاقة «برستيج» فئة البلاتينية، فيحصل المالك بموجبها على كافة الخدمات السابقة، ويضاف إليها توصيل وتسليم الشيكات وتحويل الأموال من الأمانات إلى الأرصدة، وتوفير خدمات مواقف السيارات، واستقبال الاستفسارات والرد عليها، واستقبال الشكاوى ومتابعة حلولها والرد عليها، واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية ومتابعة أوامر التصرف العقاري وتنسيق تنفيذها.

وفي فئة بطاقة الكراون، يحصل المالك على كافة الخدمات، ويمكنه الاستمتاع بطيف من الخدمات الأخرى، ومنها توفير مواقف السيارات واستقبال الاستفسارات والرد عليها، واستقبال الشكاوى ومتابعة حلولها والرد عليها، واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية ومتابعة أوامر التصرف العقاري وتنسيق تنفيذها. ويستفيد حاملو بطاقة «برستيج» من الفئة الذهبية من كافة الخدمات الأساسية، يضاف إليها مواقف السيارات، في حين يحصل حاملو بطاقة «برستيج» من الفئة الفضية على ثماني خدمات أساسية تساعده على إنجاز أعماله في أقصر وقت ممكن وبراحة تامة.