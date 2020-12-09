شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، تنعقد الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» 2021 الذي يستمر من 9 إلى 10 فبراير 2021، مواصلاً النجاح الذي حققه منذ انطلاقه في تعزيز وجوده وجذب الزوار والعارضين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويستعد منظمو «بريك بلك الشرق الأوسط» لإطلاق باقة من المبادرات الجديدة، التي من شأنها أن تعزز قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة والرافعات الثقيلة للمشروعات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وإضافة إلى مبادرتي «يوم التعليم»، و«نساء في بريك بلك»، اللتين تم إطلاقهما العام الماضي، واعتبارهما جزءاً من أجندة الحدث للعام الحالي أيضاً، أعلن المنظمون عن إطلاق مبادرتي «بريك بلك لكوادر المستقبل»، و«بناء خارطة الطريق لما بعد «كوفيد- 19»، اللتين تتكاملان فيما بينهما بالتركيز على العنصر البشري وتأهيله بالمهارات اللازمة للمضي قدماً في صناعة شحن البضائع السائبة في عالم ما بعد «كوفيد- 19»، والتغيرات الكبرى التي أحدثتها الجائحة.

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «يعد النقل البحري وأنشطته المختلفة بما فيها الصناعة البحرية أحد أسس التنمية الاقتصادية للدولة، ويمكن أن توفر للشباب فرصاً كبيرة للعمل والتطور المهني، فنحن نمتلك بنية بحرية تحتية قوية، تتوافق مع أفضل المعايير وتواكب التقدم العالمي، وتضمن لنا المحافظة على الصدارة في كافة المؤشرات التنافسية البحرية على المستوى الإقليمي والدولي، وقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والرابعة على مستوى العالم من حيث جودة بنيتها التحتية للموانئ على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحافظت على مكانتها الأولى بين الدول العربية في مجال الربط البحري مع الموانئ العالمية، فيما اجتازت تدقيق المنظمة البحرية الدولية بتقدير ممتاز، وأصبحت مركزاً إقليمياً لنقل وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب البحري، ويوجد في الدولة أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية، في تجمع بحري يعد الأكبر على مستوى المنطقة، من أجل ذلك، فمن الطبيعي أن تستضيف الدولة الفعاليات البحرية الكبرى على مستوى العالم، مثل مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الذي يحقق منذ انطلاقته تطوراً ملموساً كل عام، ففي نسخته لعام 2020 شهد الحدث مشاركة أسماء وجهات بارزة من أكثر من 72 دولة».

وأضاف المزروعي: «تستقبل موانئ دولة الإمارات أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً، تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي، كما يرتاد الموانئ الإماراتية ما يزيد على 21 ألف سفينة سنوياً، ما يؤكد حاجتنا الماسة إلى ضخ أكبر قدر ممكن من الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحساس من أجل المضي قدماً في تطوير قطاعنا البحري، ونحتاج إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الصناعة البحرية، لنعزز الازدهار والاستدامة في دولة الإمارات، ونطلع إلى أن يوفر هذا المؤتمر منصة متكاملة للشباب الموهوبين كي يكونوا جزءاً من الصناعة عبر اكتساب المعرفة ومساعدتهم على تحقيق التطور الوظيفي والمهني، ويسعدنا أن تتماشى مبادرات الفعالية مع رؤية دولة الإمارات، لتكون رافداً لخطة تنمية الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها قيادة الدولة».

وعززت دولة الإمارات عبر سنين طويلة مكانتها في الصناعة البحرية العالمية، وأصبحت مركزاً لوجستياً دولياً، من خلال موقعها الاستراتيجي المثالي لسلاسل التوريد الدولية وتدفق السلع العالمية. وفي عام 2019، بلغت قيمة هذا القطاع 200 مليار درهم، ليسهم بنسبة 5% من إجمالي الاقتصاد المحلي.

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «لقد غيرت أزمة فيروس كورونا قواعد ممارسة الأعمال التجارية في كافة أنحاء العالم، بما فيها قطاع الفعاليات التجارية والمؤتمرات، الذي تأثر أيضاً إلى حد كبير، ما أدى إلى إعادة جدولة العديد من الأحداث أو تأجيلها. ومع ذلك، نعتبر أن كل عائق يواجهنا يمثل تحدياً جديداً، ونتطلع إلى تنظيم هذا الحدث في بيئة آمنة بنفس المستوى الاستثنائي من التواصل والتعاون الذي يتوقعه عملاؤنا».

وأضاف بلامير: «في كل عام، نحرص على تقديم مبادرات جديدة ومبتكرة، وستكون مبادرة «بريك بلك لكوادر المستقبل» أحد الأفكار الجديدة التي نطلقها لعام 2021؛ فمن خلالها نتطلع إلى إنشاء تجمع من شأنه تعزيز التواصل بين جمهور الشباب من الطلاب مع المديرين التنفيذيين والخبراء من رجال الأعمال وكبار المؤثرين الرئيسيين الذين سيشاركون في الحدث. هذا التجمع سيخلق فرصاً جديدة لتعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيلهم الجيل الجديد من رجال وسيدات الأعمال».