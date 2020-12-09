شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل تزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز المالية الثانية في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد.



وذكرت وسائل إعلامية بأن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" تقدم بمقترح إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بحزمة مالية قدرها 916 مليار دولار إلى رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".



وبالتزامن مع ذلك، تستعد السلطات الصحية الأمريكية للبدء في توزيع ملايين الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" من أجل احتواء أزمة فيروس كورونا ووقف تفشي المرض بين المواطنين.



كانت المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع البدء في استخدام لقاح "فايزر" بشكل طاريء بعد إقراره من جانب السلطات التنظيمية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 30215 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3706 نقاط، بينما استقر "ناسداك" عند 12571 نقطة.