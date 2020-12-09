شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة دون تغيير اتساقاً مع توقعات الأسواق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، وهو قرار اتسق مع توقعات الأسواق بشكل كبير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 4 مليارت دولار على الأقل كل أسبوع.
وتعهد البنك المركزي بالإبقاء على الفائدة قرب الصفر حتى يتم بلوغ معدل التضخم المستهدف كما أكد الالتزام باستمرار برنامج التيسير الكمي لدعم الاقتصاد وتعافيه من آثار جائحة كورونا.
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