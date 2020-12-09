شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تدرس المتغيرات في قانون الشركات الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

دشن عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خدمة الوساطة الإلكترونية والمعنية بحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بمساعدة المستشارين القانونيين في الغرفة؛ بحيث يمكن للعملاء التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لغرفة عجمان.

كما أشاد ‏بالتعديلات الأخيرة على قانون الشركات، الذي سيسهم في جاذبية بيئة الأعمال لدولة الإمارات ‏واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ‏وخلق فرص وظيفية للمواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ‏سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ‏قد وجه ‏بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ‏لدراسة تبعات تطبيق تلك التعديلات على قانون الشركات. ‏

وأفاد بأنه قد تم طرح ومناقشة تعديلات القانون في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الأخير ‏في مقر غرفة الشارقة، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات ستعزز من إشراك المواطنين للخوض في ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة غرفة عجمان خلال عام 2020 في مقر الغرفة.

كما أطلقت غرفة عجمان، منصة إلكترونية للتواصل المباشر مع أعضاء الغرفة بهدف رصد التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال في الإمارة والعمل على دراستها وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة؛ بحيث تأتي المنصة ضمن مساعي غرفة عجمان لتوفير قنوات تواصل مباشرة تمكن أصحاب الأعمال من إرسال آرائهم ومقترحاتهم على المستويين المحلي والاتحادي، وتهدف المنصة الإلكترونية إلى رعاية مصالح الأعضاء وإيجاد بيئة أعمال مستدامة تتسم بالمشاركة في صنع القرار والتعاون في زيادة جودة الخدمات المقدمة.

وأكد عبدالله المويجعي، مسؤولية الجميع ‏لتصميم مستقبل الأجيال القادمة ودور الفرد والمؤسسات في استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين «50» عاماً القادمة، مشيداً بإنجازات المؤسسين الذين أسهموا في صناعة حاضرنا الذي ننعم به اليوم.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة قانون الاستثمار الأجنبي وأهمية تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة وضرورة استهداف قطاعات معينة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عجمان.

وتم استعرض محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام 2020 واعتماده واطلع الحضور على توصيات لجنة الموارد البشرية والمالية وكذلك المركز المالي للغرفة حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، كما اعتمد مجلس الإدارة الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2021، وناقش الأعضاء الخطة المقترحة لأداء عمل الغرفة ابتداء من عام 2021 بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها الإمارة والدولة.