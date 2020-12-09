شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل مسار الصعود بدعم «القياديات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أغلقت أسواق الأسهم المحلية للجلسة الخامسة على التوالي، بعدما واصلت حالة من الإيجابية سيطرتها على الأسواق بسبب لقاح «كوفيد-19» والأداء الإيجابي الأسواق العالمية، والتي انعكست إيجاباً على حركة المؤشرات العامة لتسجل بنهاية جلسة الأربعاء، مستويات جديدة هي الأعلى منذ أواخر فبراير/شباط 2020، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.28%، ومؤشر سوق أبوظبي 0.29%.

وشهدت الأسواق عمليات شرائية من قبل المؤسسات الاستثمارية على بعض الأسهم، وسط تسييل فردي، واتجه المستثمرون من الأجانب غير العرب نحو الشراء، مركزين مشترياتهم على أسهم عقارية، مقابل تسييل من قبل المستثمرين الإماراتيين.

وسجلت الأسواق سيولة قوية لكنها دون مستوى الجلسات السابقة، حيث بلغت نحو 905.4 مليون درهم، بتداول 693 مليون سهم، نفذت عبر 9946 صفقة، حيث شهد سوق دبي 451.3 مليون درهم، بتداول 547.4 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 454.1 مليون درهم، بتداول 145.3 مليون سهم.

سوق دبي

وقلص مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه الصباحية من مستوى 2560 نقطة، لكنه واصل الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.28%، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير/شباط عند 2539.6 نقطة، بزيادة قدرها 7.23 نقطة، بدعم من البنوك والنقل والاتصالات.

وارتفع البنوك 0.84%، بدعم من «دبي الإسلامي» الذي ارتفع 0.43% عند 4.59 درهم، بتداول 35 مليوناً، كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.38% عند 10.95 درهم، بتداول 14.8 مليون درهم، وارتفع «مصرف عجمان» 2.6% و«الإثمار» 2.6% و«السلام البحرين» 2.39%.

وتباينت إغلاقات العقار، مع مواصلة عمليات الشراء على بعض الأسهم في القطاع، وسط ارتفاع «الاتحاد العقارية» 2.04% إلى 0.300 درهم، بتداول 53.7 مليون درهم، وارتفع «إعمار العقارية» عند أعلى مستوى منذ أواخر فبراير بنسبة 0.27% إلى 3.6 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 106.4 مليون درهم، كما ارتفع «داماك» 0.7% إلى 1.43 درهم، بتداول 28.8 مليون درهم، وضغطت عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم، حيث تراجعت «ديار» 1.03% و«إعمار مولز» 1.05% و«إعمار للتطوير» 2.4%.

وارتفع النقل 0.39%، مع ارتفاع «أرامكس» 0.7% إلى 4.26 درهم، بتداول 12.18 مليون درهم، واستقر «العربية للطيران» دون تغيير.

وغلب الأحمر على الاستثمار، مع تراجع «دبي للاستثمار» 2.08% إلى 1.41 درهم، بتداول 32 مليوناً، وتراجع سوق دبي المالي 2.13% إلى 0.915 درهم، بتداول 23.4 مليون.

وارتفع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 0.84% إلى 0.120 درهم، بتداول 1.7 مليون درهم. وفي التأمين، تراجعت أسهم 3 شركات بنسب متفاوتة ومنها «أمان» بنسبة 3.6%. وفي الاتصالات، ارتفع «دو» 1.22% إلى 5.77 درهم، مستقطباً 2.4 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وعزز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه، ليغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.29%، عند 5076.99 نقطة، وهي أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف فبراير 2020، مما دفع المؤشر لتحقيق استقرار منذ بداية العام بارتفاع بنسبة 0.02%، مما يعني مسح جميع خسائر العام 2020.

وتلقى السوق دعماً من قطاع البنوك الذي ارتفع 0.32%، وسط صعود 3 أسهم في القطاع، وعلى رأسها «أبوظبي الأول» بنسبة 0.46% وأغلق عند 13.14 درهم، بتداول 96.05 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 0.16% إلى 6.08 درهم، بتداول 62 مليوناً، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21% إلى 4.69 درهم.

وارتفع الاستثمار 0.15%، مدفوعاً بارتفاع سهم «الواحة كابيتال» 1.7% إلى 1.17 درهم، بتداول 3.8 مليون درهم، بينما تراجع «إشراق» 1.2% إلى 0.331 درهم، واستقر «العالمية القابضة» دون تغيير، بتداول 84 مليوناً.

وارتفع الاتصالات 0.7%، وسط صعود سهم «اتصالات» بنفس النسبة عند 17.2 درهم، بتداول 18.3 مليون درهم.

وارتفع الطاقة 0.58%، بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.85% عند 3.54 درهم، و«طاقة» 0.65% إلى 1.54 درهم، و«دانة غاز» 0.28% إلى 0.721 درهم.

ودفع جني الأرباح الجزئي بتراجع العقار 0.83%، مع انخفاض «الدار العقارية» 0.92% عند 3.22 درهم، بتداول 89.6 مليون درهم، وارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1% إلى 0.479 درهم.

28.7 محصلة شراء الأجانب

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين بمحصلة بلغت 48.7 مليون درهم (26.7 مليون درهم في أبوظبي و22 مليون درهم في دبي)، نتيجة لمشتريات بنحو 303.3 مليون درهم، ومحصلة بيع بنحو 254.6 مليون درهم.

وتركزت مشتريات الأجانب غير العرب على شركات عقارية مثل «الاتحاد العقارية» و«الدار» و«داماك» و«ديار».

وسجل المواطنون محصلة بيع بنحو 56 مليون درهم، منها 26.6 مليون درهم في أبوظبي، و29.2 مليون درهم في دبي.

وسجل الخليجيون محصلة بيع في أبوظبي بنحو 7.2 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 14.6 مليون درهم.

شراء مؤسسي

سجلت المؤسسات محصلة شرائية بنحو 22.3 مليون درهم، منها 6.5 مليون درهم في أبوظبي و15.8 مليون درهم في دبي، وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين بنحو 496.4 مليون درهم، وبلغت المبيعات نحو 474.1 مليون درهم.

وبلغت محصلة بيع الأفراد نحو 22.32 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بـ409 ملايين درهم، ومبيعات بنحو 431.2 مليون درهم.