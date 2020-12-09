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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «إيميكول» تطبق خفض الرسم الإضافي للوقود

دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الإمارات ديستريكت كولينج «إيميكول»، العاملة بمجال خدمات التبريد المركزي، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن تعديل ضريبة الوقود الإضافية التي سيتم العمل بها في جميع محطات تبريد المناطق، وتشمل كافة القطاعات، بما يتوافق مع التوجيهات التنظيمية الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة.

وأصبحت الرسوم الإضافية المخفضة للوقود على فواتير الكهرباء والمياه سارية المفعول اعتباراً من مطلع ديسمبر 2020. وبموجب ذلك، تباشر «إيميكول» تطبيق التخفيضات على الفواتير الشهرية القادمة، ضماناً للشفافية، وبما يعود بالنفع على المستخدمين النهائيين.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول: «تتصل شبكة إيميكول بأكثر من 2,200 مبنى في جميع أنحاء الإمارات عبر مختلف القطاعات الكبيرة ومراكز التسوق وغيرها، لذا فإن إحصاءات الشركة حول المشاريع والاتفاقيات والعقود تعكس مدى وعي الملاك والمطورين، واهتمامهم المتزايد للاستفادة من أنظمة تبريد المناطق الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة. ونحرص من جانبنا على تقديم الدعم الكامل لمهمة جمعية مشغلي تبريد المناطق، تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتظهر استجابتنا للتوجيهات الجديدة التزامنا دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي».

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