شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تمنح حكومة الإمارات أعلى تصنيف سيادي في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” منحت وكالة التصنيف الدولية «موديز» حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من حصول الإمارات على تصنيف «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية.

وبالمناسبة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على «تويتر»، الأربعاء، أن تصنيف الوكالة الدولية «موديز» لحكومة الإمارات عند Aa2 في الجدارة الائتمانية، هو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة.

وقال سموه معلقاً على التصنيف: «قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي وسياسات مالية رشيدة وعلاقات دولية قوية وتنوع اقتصادي راسخ، إنجاز نضيفه لـ2020 قبل نهايتها».



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