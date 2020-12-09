شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات الأسمنت بالسعودية محلياً وتراجعها على مستوى التصدير في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أحجام المبيعات المحلية بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 4.75 مليون طن في نوفمبر، والتي ظلت مستقرة تقريباً على أساس شهري، وفقًا لأرقام، نقلاً عن التقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة.

المنطقة الغربية الأكثر نمواً

وحسب المجموعة المالية هيرميس القابضة قاد النمو في حجم المبيعات المنطقة الغربية (+25% على أساس سنوي)، تليها المنطقة الجنوبية (+20% على أساس سنوي)، والمنطقة الوسطى (+13% على أساس سنوي)، والمنطقة الشرقية (+12% على أساس سنوي)، والمنطقة الشمالية (+9%).

وذكرت هيرميس أنه وعلى مستوى منذ بداية العام وحتى الآن، بلغ إجمالي حجم المبيعات 46 مليون طن، مما يؤكد وجهة نظرهم بأن الطلب في العام المالي 2020 سيقترب من 50 مليون طن.

نمو ملحوظ لدى معظم الشركات

وحسب الأرقام المعلنة نمت أحجام أسمنت القصيم بنسبة +46% على أساس سنوي، تليها أسمنت العربية (+39% على أساس سنوي)، أسمنت نجران (+38%)، أسمنت الجوف (+28%)، وأسمنت ينبع (+25 %). من ناحية أخرى، شهدت ثلاث شركات فقط تراجعاً في المبيعات، وهي: أسمنت الشمالية (-12% على أساس سنوي)، أسمنت اليمامة (-4%)، وأسمنت حائل (-4%).

ارتفاع التصدير بالكلنكر وتراجعه بالأسمنت

ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 669 ألف طن (-5% مقارنة بالشهر السابق)، مدعومة وبشكل رئيسي من أحجام صادرات الكلنكر القوية البالغة 490 ألف طن (+65% على أساس سنوي، +3% على أساس شهري)، وهو ما عوض عن الانخفاض في حجم صادرات الأسمنت البالغ 179 ألف طن (-7% على أساس سنوي، -20% على أساس شهري). سيطر الكلنكر على نشاط التصدير، حيث يمثل 73% من إجمالي حجم الصادرات خلال الشهر.

انخفض مخزون الكلنكر بنسبة 2% على أساس شهري إلى 38 مليون طن (-10% على أساس سنوي)، وهو الشهر السادس على التوالي من الانخفاض وسجل مستوى منخفض جديد منذ عام 2018. يشير مخزون الكلنكر الحالي إلى احتياجات القطاع من 9 إلى 10 أشهر.