شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح عطاء التعليمية تتراجع 70% بالربع الأول لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة عطاء التعليمية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 69.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 9.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالربع المُقابل من العام الماضي، وذلك نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 108% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي .

وتراجعت المبيعات إلى 61.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 81.1 مليون خلال الربع الأول من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت صافي أرباح بلغ 75.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2020، مقابل أرباح بلغت 82.7 مليون ريال في العام المنتهي في 31 يوليو 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 يوليو 2020 إلى زيادة المخصصات الإضافية للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 390% نتيجة قيام الشركة بتكوين مخصصات إضافية تحسباً للاثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، وزيادة تكاليف التمويل بنسبة 115%.