تداول تُدرج أسهم شركة الصمعاني في السوق الرئيسية ابتداءً من غدٍ الخميس

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان تداول، اليوم الأربعاء، سيتم إدراج الشركة بالرمز (1832) في قطاع الخدمات التجارية والمهنية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

يُذكر أن الشركة ستنتقل إلى السوق الرئيسي برأس مال 25 مليون ريال سعودي وبعدد أسهم 2.5 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال النصف الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.