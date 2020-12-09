شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى فى عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا على مدار يومين ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى عامين ونصف ، بفعل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ،وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 90.69 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.91 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.92 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.47 نقطة.

بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، مع قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،تسيطر على المستثمرين معنويات قوية ، تنعكس حاليا بصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

قالت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأربعاء أن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة " سينو فارم " أظهر فعالية بنسبة 86% خلال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

انطلقت بالأمس فى المملكة المتحدة البريطانية أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايرز و بيونتيك" لتصبح أول دولة فى العالم تقوم بذلك ، وقررت السلطات البدء فى تطعيم أولا العاملين فى مجال الرعاية الصحية باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ثم عمال رعاية المسنين.

وكان لقاح شركة فايرز قد حصل الأسبوع الماضي على موافقة الاستخدام الطارئ من قبل هيئة تنظيم الأدوية فى المملكة المتحدة.

وفى الولايات المتحدة ،تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بتلقيح 100 مليون أمريكي بعد توليه منصبه رسميا فى كانون الثاني /يناير المقبل.

يتابع المستثمرين عن كثب المحادثات الأمريكية حول برنامج الإغاثة من فيروس كورونا ، واقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب حزمة تحفيز مؤقتة بقيمة 916 مليار دولار يوم الثلاثاء بعد أن رفض الديمقراطيون فى الكونغرس تمويلا أقل حجما.