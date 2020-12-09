تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء.. ويسجل 18.89جنيه فى البنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 9-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.89 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ18.89 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء.

وعالميا انخفضت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات المناظرة الرئيسية إذ بدأت بريطانيا حملة تحصين واسعة النطاق من فيروس كورونا وتقترب الولايات المتحدة من تقديم المزيد من التحفيز المالي. ونزل الدولار الأمريكي نحو 0.4 % مقابل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطرة وانخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليوان.

واستقر الإسترليني فوق مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة قبل عشاء مقرر اليوم بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في بروكسل والذي يُعتبر محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 0.1% إلى 90.816، ليفصله ما يقل عن نصف بالمئة فوق أدنى مستوى في عامين ونصف العام الذي بلغه يوم الجمعة.