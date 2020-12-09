شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد أن قرار أوبك+ يدعم خطة الميزانية وقد يعزز صندوق الثروة السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الأربعاء إن القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ في الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط على نحو تدريجي سيساعد روسيا في تنفيذ خطة إيرادات الميزانية وقد يساهم أيضا في نمو صندوق ثروتها السيادي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة يوم الخميس الماضي على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

جاءت تصريحات سيلوانوف خلال اجتماع للحكومة عقد من خلال دائرة تلفزيونية حضره نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الذي يشرف على العلاقات مع أوبك وسياسة الطاقة في روسيا.

وقال نوفاك إن الطلب العالمي على النفط تحسن ويقل حاليا بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة وأضاف أن هذا يمثل تعافيا بنحو 15 إلى 17 مليون برميل يوميا من المستويات المتدنية المسجلة في وقت سابق من العام في أوج الجائحة في الربيع.

وتابع أن من المهم متابعة الإنتاج في الدول غير المشاركة في اتفاق أوبك+.

وقال "بدأت كندا والنرويج والبرازيل ودول أخرى تصبح تدريجيا، لنقول، أكثر نشاطا من حيث الاستثمار والإنتاج نظرا لتعافي السوق وارتفاع الأسعار".