شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 10 أشهر وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عشرة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

قفز مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 396.44 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

بدأت بريطانيا بالأمس أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايرز و بيونتيك" لتصبح أول دولة فى العالم تقوم بذلك.

وحصل لقاح فايرز الأسبوع الماضي على موافقة الاستخدام الطارئ من قبل هيئة تنظيم الأدوية فى المملكة المتحدة.

وقررت السلطات البريطانية البدء فى تطعيم أولا العاملين فى مجال الرعاية الصحية باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ثم عمال رعاية المسنين.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأربعاء أن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة " سينو فارم " أظهر فعالية بنسبة 86% خلال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,708.45 نقطة.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 0.5% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس قرابة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4%.