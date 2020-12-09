شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,855.62$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,870.89$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,870.96$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,875.28$ للأونصة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع أسعار الذهب فى الوقت الحالي ، بسبب تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

قالت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأربعاء أن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة " سينو فارم " أظهر فعالية بنسبة 86% خلال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

وفى نفس الإطار ،بدأت المملكة المتحدة رسميا بالأمس أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا ،بعدما منحت السلطات الصحية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح المطور من شركتي فايزر و بيونتيك.

وفى الولايات المتحدة ،تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بتلقيح 100 مليون أمريكي بعد توليه منصبه رسميا فى كانون الثاني /يناير المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,179.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 حزيران/يونيو الماضي.