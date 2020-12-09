شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يواصل الانخفاض – تحليل – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هوم ديبوت (HD) الانخفاض في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.92 نقطة ليستقر على سعر 261.72 دولار، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 264.11، ليستهدف مستوى الدعم 247.12.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط