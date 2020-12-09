شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات ودائرة السياحة تقدمان ليالي فندقية مجانية لزوار دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم طيران الإمارات حملة عالمية بملايين الدولارات لترويج دبي وجهةً مفتوحةً وآمنة أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال. وتشمل الحملة، التي ستتواصل طوال موسم الشتاء، إعلانات مباشرة وشراكات رئيسية لتزويد المسافرين بقيمة إضافية ومعلومات وافية.

وسوف تعرض حملة طيران الإمارات الإعلانية عبر مختلف القنوات، مناطق الجذب المتنوعة في دبي لأولئك الذين يتوقون لقضاء عطلة شتوية. وتنطلق الحملة بدايةً في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسية عبر التلفزيون والإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

وشاركت طيران الإمارات أيضاً، مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت لجميع عملاء طيران الإمارات الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير (شباط) 2021.

وتقدم دائرة السياحة والتسويق التجاري وطيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلة مجاناً، بينما يحظى مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً في فندق جي دبليو ماريوت العصري، الذي يتميز بردهة تسوق ويقع قريباً من مناطق الجذب السياحي، مثل مول دبي وبرج خليفة وأوبرا دبي.

وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «تشكّل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤيته الثاقبة مصدر إلهام لنا جميعاً ومنهاجاً في إدارة حاسمة وفعالة للجائحة، ما مهّد السبيل لإعادة فتح المدينة أمام السياح في يوليو. وتشهد دبي منذ ذلك الحين زيادة مطردة في أعداد الزوار، مدعومة بتدابير شاملة لحماية رفاه ضيوفنا. ومع حلول عام 2021، ستواصل دبي تعزيز عروضها للزوار من رجال الأعمال والسياح من خلال إطلاق مرافق وأماكن جذب جديدة، بالإضافة إلى عودة المؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي مثل مهرجان دبي للتسوق وأول معرض إكسبو عالمي يقام في المنطقة. ويسعدنا أن نتشارك مع طيران الإمارات في أحدث حملة عالمية لها، ونتطلع إلى الترحيب بزوارنا الدوليين الذين اختاروا دبي وجهة مفضلة هذا الشتاء».

من جانبه، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبيةً، ونحن نرى اهتماماً قوياً ونمواً مطرداً في الحجوزات إلى دبي من جميع محطات شبكة خطوطنا، وخصوصاً من أوروبا. ونهدف من خلال حملتنا الجديدة إلى إحياء الشغف والإقبال على السفر ووضع دبي في مقدمة خيارات الناس في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن وجهة شتوية متميزة».

وسوف تنشئ طيران الإمارات على emirates.com صفحات مخصصة لحملتها، لكي تتيح للمسافرين الاطلاع بسهولة على أحدث المعلومات حول السفر إلى دبي، بما في ذلك متطلبات الدخول وكيفية الاستمتاع بالتجارب الداخلية والخارجية في دبي مع الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة.

وتواصل طيران الإمارات ريادتها على مستوى الصناعة العالمية فيما يتعلق بتزويد العملاء بدعم السفر والضمان. وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة الحيوية في كل مراحل السفر، فإن طيران الإمارات هي الناقلة الأولى والوحيدة التي تقدم لجميع عملائها تأمين السفر متعدد المخاطر والتغطية الطبية لـ«كوفيد-19» من دون أي تكلفة إضافية.

فحص مجاني للقادمين من دول التعاون الخليجي

وتسهيلاً على الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرت لهم دبي الآن خيار إجراء اختبار PCR لـ«كوفيد-19» مجاناً عند الوصول، ما يتيح لهم على الفور مباشرة الاستمتاع بعطلتهم الشتوية في دبي.

واستأنفت طيران الإمارات حتى الآن تشغيل رحلات الركاب إلى 100 وجهة، ما يوفر السفر بسهولة بين دبي والمدن الرئيسية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة الخليج والشرق الأوسط. وتقدم دبي تأشيرات عند الوصول لمواطني أكثر من 50 دولة. وقد يحتاج بعض الزوار الدوليين إلى إبراز فحص «كوفيد-19» سلبي قبل الوصول.