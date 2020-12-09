شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معرض طائرات رجال الأعمال إلى ديسمبر 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، عن تأجيل فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في دبي وورلد سنترال إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك نظراً للمخاوف المتعلقة بمواصلة تفشي فيروس كورونا وقيود السفر الدولية المفروضة في العديد من الدول حول العالم.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»: «نشهد تحديات مستمرة نظراً للقيود على الحدود والسفر وغيرها من عمليات الإغلاق حول العالم، ولذلك قررنا تأجيل معرض ميبا إلى عام 2022. إذ تشير جميع المؤشرات الأخيرة إلى أن قطاع طيران الأعمال سيحقق انتعاشًا قويًا في السنوات القادمة، لذا سيلعب معرض «ميبا» دورًا مهمًا في استعادة الثقة وتعزيز التعاون وخلق فرص جديدة للقطاع».

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