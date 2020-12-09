شكرا لقرائتكم خبر عن إليسار فرح أنطونيوس رئيسة «سيتي جروب» في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مذكرة اطلعت عليها رويترز، الثلاثاء بأن سيتي جروب عينت إليسار فرح أنطونيوس رئيسة جديدة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها أول امرأة تقود المنطقة الأسرع نموا في محفظة الأسواق الناشئة للبنك.

يأتي تعيين أنطونيوس بعد أن عين البنك مديرة الخدمات المصرفية للأفراد جين فريزر رئيسة تنفيذية في سبتمبر/ أيلول، مما يجعلها أول امرأة تقود بنكا رئيسيا في وول ستريت.

وجرى الاحتفال بتعيين فريزر كخطوة في الاتجاه الصحيح لصناعة بها عدد قليل من النساء أو المسؤولات التنفيذيات في المناصب العليا.

وأظهرت المذكرة أن أنطونيوس انضمت إلى سيتي في عام 2005 كرئيسة لمصرفه الخاص في أبوظبي ولديها خبرة في الخدمات المالية في المنطقة امتدت لما يزيد على 25 عاما. وكانت أنطونيوس المدير التنفيذي لسيتي في لبنان منذ 2012.

وعملت أيضا في منصب المدير التنفيذي لسيتي في الإمارات منذ عام 2016، وكانت مسؤولة عن العمليات في الإمارات والشام والعراق منذ عام 2019. (رويترز)

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