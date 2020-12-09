شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق قرب ذروة 30 عاماً بفضل آمال التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في 30 عاماً، الأربعاء، إذ عزز بدء حملة التطعيم بلقاح «كوفيد-19» في بريطانيا والتقدم البادي نحو حزمة تحفيز أمريكية الآمال بتعافٍ اقتصادي عالمي سريع، كما دعمت بيانات محلية خاصة بالآلات المعنويات.

ووفقاً لرويترز، صعد المؤشر نيكاي القياسي 1.33 في المئة إلى 26817.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 إبريل/نيسان 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.17 في المئة إلى 1779.42 نقطة.

وساهمت أسهم مجموعة سوفت بنك بمعظم المكاسب في الجلسة المسائية، وقفز سهم الشركة سبعة في المئة بعد تقرير لبلومبيرج نيوز يفيد أن المجموعة تدرس إعادة شراء أسهم لزيادة حصة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون. وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك مستويات قياسية الليلة الماضية.

وعززت المعنويات أكثر بيانات تظهر أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان سجلت تعافياً قوياً في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بانخفاض في الشهر السابق.

وزادت الطلبيات 17.1 في المئة، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أضحت البيانات متاحة في 2005، وتجاوزت بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي بلغت 2.8 في المئة. وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات كوماتسو وإس.إم.سي وفانوك بين 2.27 في المئة و2.98 في المئة.

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