موديز تحذر من احتمال أن تتضاعف القروض الرديئة للبنوك الأفريقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء من احتمال أن يتضاعف حجم القروض الرديئة في دفاتر البنوك الأفريقية العام المقبل.

وقال كونستانتينوس كيبريوس المحلل في موديز "نتوقع احتمال تضاعف القروض الرديئة من مستوياتها في 2019 مع انتهاء تأجيل مدفوعات، في حين تتآكل ربحية البنوك نتيجة الحاجة المتزايدة لتجنيب مخصصات وتقلص فرص النشاط وضغط الهامش".

وأضاف التقرير أن تنامي الضغوط على الحكومات الأفريقية بسبب جائحة كورونا يضغط على البنوك إذ أن جدارة الائتمان ترتبط بشكل كبير بالقوة المالية للحكومة البلد الذي يوجد به البنك.